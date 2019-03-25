В Краснодаре суд отказал взыскать в пользу потерпевших по делу Цапка 92 млн рублей

Потерпевшие просили взыскать с Россельхозбанка деньги в счет компенсации своего ущерба.

Адвокат потерпевших Армен Восканян рассказал, что Первомайский районный суд отказал потерпевшим по делу Сергея Цапка во взыскании 92 млн рублей с Россельхозбанка, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», потерпевшие по делу Цапка попросили суд взыскать с Росселхозбанка 92 млн рублей в качестве морального ущерба. Ранее эти деньги были незаконно списаны со счетов матери Сергея Цапка. В 2014 году Ленинский районный суд в Краснодаре вынес решение о взыскании с осужденной Надежды Цапок денежных средств в пользу физического лица. После жалобы ее адвокатов это судебное решение было отменено. Но деньги на счета возвращены не были.

Кущевский районный суд 17 декабря 2014 года приговорил Надежду Цапок к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Она обвинялась в мошенничестве с земельными участками. Краснодарский краевой суд 27 февраля 2015 года удовлетворил апелляцию гособвинителя и лишил Надежду Цапок трех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью свыше 770 га.

В августе 2015 года Надежде Цапок утвердили обвинение по еще одному уголовному делу. По версии следствия, женщина и две ее сообщницы по подложным документам присвоили себе 187 га земли сельскохозяйственного назначения в Кущевском сельском поселении. Гособвинение 9 июня попросило приговорить подсудимую к 7,5 годам колонии со штрафом в 500 тыс. рублей. Надежда Цапок 1 июля выступила в суде с последним словом. Кущевский районный суд 12 июля 2016 года приговорил Надежду Цапок к 7,5 годам колонии.