В Краснодаре таможенники обнаружили у пассажира 35 кг брендовой одежды

Незадекларированную коммерческую партию мужской и женской одежды изъяли на таможенном посту аэропорта.

При проведении выборочного таможенного контроля товаров в багаже и ручной клади пассажиров авиарейса Стамбул — Краснодар установлено, что россиянин перевозил 173 предмета одежды весом более 35 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Он не заполнял пассажирскую таможенную декларацию и сведения о товаре не заявлял.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Также перемещаемый товар, возможно, является контрафактным: на изделия нанесены товарные знаки Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Givenchy, Gucci, Philipp Plein, Dsquared2, Valentino, Adidas, Nike и другие. Таможенники рассматривают вопрос о наличии состава административного правонарушения.

Проводится расследование, незадекларированный товар изъяли.