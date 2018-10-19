В Краснодаре телевизионный рекламный рынок вырос на 11%

По итогам первого полугодия 2018 года он превысил 210 млн рублей (без НДС).

«В сегменте регионального телевидения Краснодар занимает заметную позицию. Согласно оценке АКАР, только три города среди 13 крупнейших региональных рынков имеют динамику выше краснодарской — это Санкт-Петербург (18%), Казань (14%) и Екатеринбург (13%)», — заявил директор дивизиона «Кубань» компании «Регион Медиа» Алексей Кучменко.

Он отметил, что Краснодар уверенно входит в десятку крупнейших региональных рынков страны.

Наиболее рекламируемыми категориями товаров и услуг стали недвижимость, торговля, досуг и развлечения, общественное питание, а также строительные товары и услуги. На эти категории приходится более 85% телерекламных бюджетов местных рекламодателей, сообщает РБК-Краснодар.

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