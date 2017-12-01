В Краснодаре территорию детского сада «Сказка» исключат из зоны многоэтажной застройки

Изменения внесут в генеральный план Краснодара и рассмотрят на публичных слушаниях 27 декабря.

Детский комплекс «Сказка» расположен на пересечении улиц имени 40-летия Победы и Московской. Его территория находится в зонах застройки многоэтажными (4-20 этажей) и среднеэтажными (4-8 этажей) жилыми домами. Здесь проходят подъездные пути к удаленным от основных дорог земельным участкам. Это создает угрозу безопасности детей.

«Чтобы не допустить здесь строительства многоквартирных жилых домов, необходимо изменить существующее зонирование и в дальнейшем объединить все земельные участки под детскими садами в один», — рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Надежда Панаетова.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Краснодара пройдут 27 декабря. Постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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