В Краснодаре «Тотальный диктант» пройдет на 14 площадках

Кубань в седьмой раз примет участие в образовательной акции, которая в этом году пройдет 13 апреля.

Для проведения мероприятия отобрали краснодарские вузы, школы, библиотеки, общей вместимостью более 1,8 тыс. человек. Еще около 400 человек будет писать диктант в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Регистрация на площадки откроется 3 апреля. До этого дня все желающие могут пройти занятия по подготовке на сайте проекта.

С 1 по 7 апреля в соцсетях пройдет онлайн-голосование конкурса «Народный чтец». Победитель продиктует отрывок текста на одной из городских площадок. Его автор в этом году — российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Тотальный диктант» проводится с 2004 года и направлен на повышение грамотности и интереса к русскому языку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре «Тотальный диктант — 2018» написали более 1,3 тыс. человек. Всего на Кубани пункты проверки грамотности работали в девяти городах — в Сочи, Геленджике, Анапе, Лабинске, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Усть-Лабинске. Кроме корреспондента Натальи Клещевой, чтецами проверки стали двое представителей телерадиокомпании «НТК»: ведущая Екатерина Шайдурова и главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.