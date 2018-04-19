В Краснодаре трамваи пошли в объезд из-за ДТП на Гоголя

Вечером 19 апреля трамваи маршрутов № 4, 5, 8 изменили схему движения.

«В 17:40 на пересечении улиц Гоголя и Суворова произошло ДТП. Из-за этого некоторые вагоны пошли в объезд по улице Садовой. Когда происходит подобная внештатная ситуация, расписание всегда сбивается», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, на остановках транспорт дожидаются десятки людей.

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