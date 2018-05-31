В Краснодаре трамваи со 2 июня изменят расписание на выходные дни

Расписание выходного дня для трамваев не пересматривалось с 2009 года.

На всех трамвайных маршрутах города вводится новое расписание, которое будет действовать в выходные и праздничные дни.

Количество вагонов на маршрутах № 10 и № 15 увеличат на две единицы. На некоторых маршрутах будет продлена работа вагонов в вечернее время. Интервал движения на большинстве маршрутов в дневные часы составит 14 минут, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник