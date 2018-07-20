В Краснодаре трамвай № 4 врезался в иномарку

Это произошло 20 июля в 11:30 на пересечении улиц Трамвайной и Селезнева.

Видео выложили в соцсети очевидцы.

По их словам, водитель автомобиля Renault Duster выехал на запрещающий сигнал светофора, и на перекрестке в него врезался двигавшийся в сторону Комсомольского микрорайона трамвай № 4.

По предварительным сведениям, водитель не пострадал, но автомобиль сильно помяло.

Из-за аварии на некоторое время было затруднено движение общественного транспорта и автомобилей на этом участке, но сейчас проблем с проездом перекрестка уже нет.

Трамвайная/Селезнева, 20.07/11:30. — Подписчик сообщает, что водитель автомобиля «Renault Duster» пытался успеть проскочить перекресток, но вышло плохо, ибо трамвай был на чеку! — Движение общественного транспорта приостановлено, составляется материал. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Ктту

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 20 Июл 2018 в 2:38 PDT

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