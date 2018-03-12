В Краснодаре трамвай протаранил «Ниву» около больницы скорой помощи

Авария произошла 12 марта около 13:00 в районе пересечения улиц Клинической и Юннатов.

Фотографии с места аварии появились в соцсетях. Авария произошла в тот момент, когда водитель «Нивы» пересекал трамвайные пути. По предварительным данным, водитель не заметил трамвай № 15, который двигался в сторону улицы Солнечной.

По словам очевидцев, трамваи стоят в оба направления.

На место происшествия прибыли медики. Обстоятельства ДТП уточняются.

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