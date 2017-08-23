В Краснодаре трамвай протаранил отечественный автомобиль

Авария произошла около 13:30 23 августа на перекрестке улиц Гимназической и Коммунаров.

«Из-за ДТП движение второго и четвертого маршрутов трамвая в сторону улицы Индустриальной остановилось примерно на час. Сейчас оно восстановлено», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь МУП «КТТУ» Дмитрий Вохмянин.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель Lada Granta двигался по улице Гимназической, на пересечении с Коммунаров решил проскочить перед трамваем, но не успел. Вагон ударил машину в правый бок.

Свидетели сообщили, что в легковом автомобиле находился ребенок, которого госпитализировали.

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