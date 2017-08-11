В Краснодаре трамвай сбил пьяного мужчину

На остановке «Стасова» (ул. Селезнева) 11 августа произошла задержка общественного транспорта.

«Около 18:00 трамвай задел мужчину, который переходил рельсы в неустановленном месте. По предварительным данным, пешеход был пьян. Мужчина остался в живых, его отвезли в больницу», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь МУП «КТТУ» Дмитрий Вохмянин.

В управлении отметили, что из-за инцидента произошла задержка в движении трамваев на 20 минут. К 18:20 движение транспорта восстановили.

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