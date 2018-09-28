В Краснодаре транспортный коридор Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон» составит 36 км

Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко 28 сентября провел совещание по вопросам градостроительного развития Краснодара.

В мероприятии приняли участие мэр Евгений Первышов, заместители главы региона, руководители органов исполнительной власти края.

На заседании рассмотрели вопросы подготовки сводной концепции развития северо-восточной части Краснодара, проектирования Восточного подъезда Володарского — Тихорецкая — М4 «Дон», а также строительства транспортной развязки на пересечении улицы Солнечной и Ростовского Шоссе с выходом на Стахановскую.

Как отметил Андрей Алексеенко, выполнение поручений губернатора, связанных с планированием территории города, строительством объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, находятся на особом контроле. Сегодня необходимо определить вектор стратегического развития города и следовать ему.

Евгений Первышов доложил, что уже готова сводная концепция развития северо-восточной части Краснодара. Завершили основные мероприятия по формированию транспортного каркаса. Предусмотрена магистраль непрерывного движения, которая начинается от улиц Восточно-Кругликовской, Северной и далее идет по улице Тихорецкой в направлении Кропоткина.

Рассмотрели вопрос о размещении медицинского кластера, его наиболее оптимальной транспортной доступности. Рядом с ним по трассе М4 «Дон» запроектировано разворотное кольцо. Согласно концепции, предусмотрена также магистраль непрерывного движения, которая будет проходить рядом с существующим аэропортом в зоне нового аэровокзального комплекса.

На совещании рассмотрели вопрос проектирования Восточного подъезда к Краснодару. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона уже разработало конкурсную документацию на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Восточный подъезд к городу Краснодару» и «Подъезд к поселку Индустриальный».

Создание коридора по улице Тихорецкой от Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» обеспечит транспортную доступность к поселку Новознаменскому. Эта мера решит сразу несколько проблем: создаст новый магистральный въезд в центральную часть города, на улицы Северную и Володарского, к стадиону ФК «Краснодар», а также существенно снизит заторы и пробки на Северной.

Как уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Белугин, общая протяженность транспортного коридора составляет 36 км, ориентировочная стоимость проекта — около 22,6 млрд рублей, срок реализации — шесть лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», разработку концепции транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского до федеральной автомобильной дороги М4 «Дон» обсуждали на совещании в июне.

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