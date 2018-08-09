В Краснодаре три специалиста получили звание «Заслуженный строитель Кубани»

Лучшие строители 9 августа получили благодарственные письма и звания из рук главы региона Вениамина Кондратьева.

Губернатор отметил, что именно от их работы зависит архитектурный облик Краснодарского края, а новые здания станут частью культуры для следующих поколений.

На церемонии наградили несколько десятков специалистов. Трое из них получили почетное звание «Заслуженный строитель Кубани». Это ветераны отрасли и те, кто участвовал при строительстве масштабных проектов края.

«Я участвовал в строительстве Усть-Лабинского сахарного завода. Это не только завод, это вся инфраструктура: поликлиника, школа, садик, столовая и целый ряд жилых домов. Было это давно, в 1958 году. Затем приходилось работать в разных предприятиях отрасли на Кубани», — сказал заслуженный строитель Кубани Александр Маслов.

По объемам жилищного строительства Кубань входит в первую тройку регионов и является одним из лидеров отрасли в стране. Только за первое полугодие 2018 года в эксплуатацию ввели 1,5 млн кв. м жилья.

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