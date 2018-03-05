В Краснодаре трое парней в маршрутке избили мужчину

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом на улице Московской. В минувшие выходные там молодые люди избили мужчину, который уже находился в салоне общественного транспорта.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, места в автобусе не хватает. Трое парней, пытаясь втиснуться, кулаками бьют одного из пассажиров. Причина конфликта неизвестна. Очевидцы предполагают, что молодые люди были пьяны.

Потасовка закончилась после того, как маршрутка тронулась с места. Хулиганы остались на улице.

По данным полиции Краснодара, пострадавший не обращался с заявлением. Тем не менее, стражи порядка посмотрели этот видеоролик и назначили проверку. За потасовку дебоширам может грозить административная ответственность по статье «Побои».

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