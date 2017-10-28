В Краснодаре трое водителей перегородили дорогу для съемки ролика велосипедиста

Участников съемки клипа на Кубанской набережной установили и оштрафовали.

Оказалось, что 21-летний житель Динского района попросил своих знакомых принять участие в съемке ролика. В итоге 25 октября была сделана видеозапись, на которой видно, как по дороге едет велосипедист, а за ним, нарушая правила дорожного движения, три автомобиля. Позже клип под названием «На велике по Краснодару, да с кайфом!» был выложен в соцсети.

Полицейские выяснили, что водителями были мужчины 27, 32 и 36 лет, двое из них — жители Краснодара, один — Лабинского района, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Двух водителей машин и велосипедиста привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД.

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