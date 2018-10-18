В Краснодаре троллейбусную линию на Восточно-Кругликовской продлили до Домбайской

С раннего утра 19 октября троллейбусные маршруты № 21 и № 31 будут следовать до улицы Домбайской.

Троллейбусную линию продлили от улицы Черкасской на 1,3 км, установили 85 новых опор контактной сети, устроили четыре заездных кармана, в дальнейшем запланировали установку остановочных павильонов.

Троллейбус № 21 будет ходить от улицы Круговой до Домбайской.

Троллейбус № 31 от железнодорожного и автовокзала «Краснодар-1» пойдет до Домбайской.

Путь следования этих маршрутов организуют в прямом и обратном направлениях от улицы имени 40-летия Победы по 1-го Мая, Черкасской, Восточно-Кругликовской и до перекрестка с Домбайской.

Обновленное расписание движения маршрутов будут доступны на сайте КТТУ с 19 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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