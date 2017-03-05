В Краснодаре троллейбус сбил молодого человека

В краевом центре троллейбус 5 марта в районе стадиона «Краснодар» сбил молодого человека.

ДТП произошло в 19:11. Троллейбус ехал со стороны улицы 40 лет Победы в сторону Школьной. Молодой человек выбежал перед транспортом и попал под него, рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

На месте проводились реанимационные действия, но, по данным очевидцев, спасти пострадавшего не удалось. Очевидцы, предположили, что молодой человек был футбольным болельщиком.

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