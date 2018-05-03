В Краснодаре у двоих наркосбытчиков нашли больше 1 кг «синтетики»

03 мая в 16:43

У двоих приезжих правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг запрещенных веществ.

На одной из улиц города полицейские заметили парня, который при виде правоохранителей попытался скрыться. За неповиновение полиции в его отношении составили административный протокол и забрали в отдел. Задержанным оказался 28-летний житель Читы. У него при себе нашли и изъяли 45 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это — синтетический наркотик массой более 20 г. У него дома нашли еще четыре герметичных пакета с аналогичным веществом, общей массой более 900 г. Парень сказал, что купил и хранил наркотики с целью сбыта. Возбудили уголовное дело.

Спустя несколько дней на одной из улиц Краснодара сотрудники полиции задержали еще одного парня, у которого в спортивной сумке обнаружили и изъяли около 190 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза заключила, что это — N-метилэфедрон весом более 100 г. Еще пять пакетов с аналогичным веществом весом более 70 г нашли у него дома. Там же нашли электронные весы, изоляционную ленту и пластиковые пробирки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался 24-летний приезжий, он купил наркотики для того, чтобы распространить их через «закладки». В его отношении также возбудили уголовное дело.

Оба задержанных заключены под стражу. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.

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