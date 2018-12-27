Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.
На одной из улиц кубанской столицы оперативники задержали мужчину, который прятал сверток с порошкообразным веществом светлого цвета в тайник.
Задержанным оказался 44-летний местный житель. При личном досмотре и в квартире у него нашли еще более 20 свертков с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что изъятое — синтетический наркотик «соль», его общий вес составил около 500 г.
Возбудили уголовное дело, задержанному грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас идет розыск лиц, причастных к этому преступлению, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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