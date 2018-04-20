В Краснодаре у сбытчика наркотиков нашли 1 кг метилэфедрона

Противоправную деятельность жителя Краснодара выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчина получал крупные партии синтетических наркотических средств, фасовал их более мелкими партиями, а затем делал «закладки».

В результате оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемого обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон массой около 1 кг стоимостью на «черном рынке» около 2 млн рублей.

Обвиняемого заключили под стражу. Возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

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