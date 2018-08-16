В Краснодаре у сквера Жукова задержали участников уличной потасовки

Это произошло 15 августа около 18:00 на улице Красной.
По данным СМИ, участниками уличной драки стали девять несовершеннолетних.
«На место выехали сотрудники полиции. Установили, что массовой драки не было. Подростки таким образом дурачились. Всех участников доставили в отдел, после чего передали родителям. Также составлены материалы проверки, частично их передали в Адыгею по месту жительства нескольких участников произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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