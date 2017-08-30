В Краснодаре у сочинца изъяли килограмм марихуаны

Сотрудники полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе проверки оперативной информации задержали 23-летнего жителя Сочи.

На съемной квартие молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли более 30 полимерных пакетов и стеклянную банку с марихуаной общей массой более 1 кг.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он пояснил, что в Интернете нашел объявление о подработке наркокурьером, после чего забрал запрещенное вещество в специальном тайнике и планировал сбыть его на территории краевого центра путем закладок. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, его заключили под стражу.

Сочинцу грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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