В Краснодаре у уснувшего на лавочке мужчины украли телефон и ноутбук

Участковые уполномоченные краснодарской полиции задержали ранее судимого за кражу 55-летнего гражданина без определенного места жительства.

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Управления МВД России по Краснодару с сообщением о краже дорожной сумки с личным имуществом обратился 30-летний местный житель. Мужчина пояснил, что случайно уснул на лавочке на улице Промышленной. Проснувшись, он обнаружил пропажу своей ручной клади, в которой находились мобильный телефон и ноутбук общей стоимостью 37 тыс. рублей.

Полицейские опросили случайных свидетелей преступления и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 55-летний уроженец Республики Беларусь. Подозреваемого задержали на одной из улиц краевого центра. Задержанный признался в содеянном и написал явку с повинной. Украденное он успел продать, а деньги потратить, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс- службе УМВД России по Краснодару.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит лишение свободы до пяти лет.

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