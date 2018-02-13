В Краснодаре у ветерана Великой Отечественной войны украли медали и деньги

В квартиру 95-летней женщины-ветерана под видом сотрудниц газовой службы проникли мошенницы. Инцидент произошел в многоэтажном доме в районе улицы Гаврилова.

Об этой новости в социальных сетях сообщила внучка ветерана. По ее словам, бабушка впустила в свою квартиру троих, как они представились ветерану, сотрудниц газовой службы. Пока пенсионерка общалась с одной из мошенниц на кухне, две другие обыскали ее карманы и шкафы. В результате, по словам внучки потерпевшей, они украли 40 тыс. рублей и коробку с орденами и медалями.

«Потерпевшая в отделение полиции не обращалась. Однако по информации, выявленной в сети Интернет, сообщение было зарегистрировано и принято в работу в установленном законом порядке», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Полиция начала проверку. Правоохранители просят пожилых людей быть особенно внимательными и не впускать в дом незнакомых людей. Мошенники чаще всего представляются работниками социальной сферы, например, газовой службы, почты или поликлинники. Так они проникают в квартиры и обворовывают доверчивых пенсионеров.

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