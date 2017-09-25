В Краснодаре у Вишняковского сквера перевернулась иномарка, трое пострадали

ДТП произошло около 17:00 25 сентября на улице Ставропольской на участке между Вишняковой и КИМ.

«По предварительным данным, автомобиль Toyota допустил опрокидывание и в результате зацепил две другие машины. В аварии пострадали три человека, находившихся в перевернувшейся иномарке», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

По данным очевидцев, на место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняются.

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