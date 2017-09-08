В Краснодаре у водохранилища построят круглогодичный аквапарк

08 сентября в 11:23

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Круглогодичный крытый аквапарк общей площадью 27 тыс. кв. м возведут на окраине Краснодара, рядом с водохранилищем. Площадь участка — около 7 га. Инвестиции в проект составят более 2 млрд рублей.

«Необходимость реализации проекта обуславливается малым количеством центров подобного типа и их значительной удаленностью. Несмотря на то, что большинство аквапарков России сконцентрированы в ЮФО, всего три из них способны предоставлять услуги круглый год. Ввести объект [в Краснодаре] в эксплуатацию планируется в 2019 году», — рассказали в городской мэрии.

Сейчас ведется доработка проекта: разработка дизайна и проектировка внутренней части объекта. Все инженерные сети находятся недалеко от участка. По предварительным расчетам, срок окупаемости составит пять лет.

Предварительное соглашение о строительстве аквапарка между администрацией Краснодара, министерством курортов края и инвестором ООО «Строймаркетинг» было подписано в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

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