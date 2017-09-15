В Краснодаре уберут незаконные перекрытия на дорогах

Такую задачу поставил мэр Евгений Первышов.

«Из-за закрытия отдельных участков дорог на ремонт ситуация на улично-дорожной сети — и без того напряженная — усугубилась. Но это необходимый ремонт. Чтобы значительно улучшить транспортную ситуацию в городе, качественные магистрали Краснодару необходимы. Нам также нужно, чтобы все муниципальные дороги были проезжаемыми, поэтому их перекрытия, которые сейчас возникают, необходимо быстро устранять», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

На совещании в администрации города рассмотрели случаи, когда жители улиц, по которым автомобилисты могли бы объехать ремонтируемые участки дорог, создают на проезжей части препятствия, чтобы помешать транспортному потоку. Например, выставляют бетонные блоки, насыпают инертные щебень, гравий или грунт. В городе выявили несколько десятков таких случаев, в частности — в районе улицы Баканской и улицы Академической.

За это предусмотрены крупные штрафы. По поручению главы города, по всем улицам, на проезжей части которых были размещены посторонние объекты, произведут их демонтаж, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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