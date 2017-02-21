В Краснодаре убийцу четырех человек приговорили к пожизненному заключению

В Краснодаре 21 февраля в краевом суде вынесли приговор о пожизненном заключении мужчине, которого обвиняли в убийстве четырех человек в ноябре 2013 года.

Следствие и суд установили, что 16 ноября 2013 года Евгений Марушко пришел к дому бывшей супруги для выяснения отношений по поводу денежного долга. В ходе возникшего конфликта мужчина принесенным с собой ножом нанес вышедшему во двор 23-летнему зятю женщины несколько ударов по телу, от которых мужчина скончался. Это увидели вышедшие на улицу 36-летняя хозяйка дома и ее 19-летняя дочь. Они забежали в дом, а злоумышленник направился следом. Он вошел через открытую дверь, ударил ножом бывшую супругу, а также двух ее дочерей 19 и 12 лет. Женщина и ее старшая дочь скончались на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Собранные Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю станицы Староминской Евгению Марушко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п.«а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство четырех человек, в том числе малолетней».

«Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», 16 ноября 2013 года в станице Староминской в частном доме обнаружили тела 36-летней женщины, ее 19-летней дочери и зятя. Младшая 12-летняя дочь также пострадала от рук убийцы, но девочку нашли живой. Подозреваемого в убийстве Евгения Марушко объявили в розыск. Позже в больнице скончалась 12-летняя девочка, выжившая после убийства семьи. Через десять дней поисков преступника задержали, его признали психически больным и отправили на принудительное лечение.

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