В Краснодаре участники акции «Велоночь» проедут 27 км

Мероприятие начнется 29 июля на Театральной площади.

Велосипедисты проследуют по улицам Буденного, Кубанской Набережной, Постовой, Ставропольской до парка «Солнечный остров». Там сделают привал. Затем они поедут по Ставропольской, Трамвайной, Селезнева, Северной, Красной и финишируют на Театральной площади. Общая длина маршрута составит 27 км.

Участникам рекомендуют нарядиться в красивые костюмы и украсить велосипеды. Начало в 19:00, сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».

Вернуться на ленту

Источник