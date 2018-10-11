В Краснодаре ученики казачьих классов будут посещать музей имени Фелицына по абонементам

Стартовал совместный проект музея и Екатеринодарского районного казачьего общества по углубленному изучению истории казачества.

Научные сотрудники музея познакомят учащихся классов и групп казачьей направленности с экспозициями «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» и «Кубань в годы Великой Отечественной войны», проведут театрализованные экскурсии. В удаленные школы направят передвижные выставки.

Акция будет проходить в течение всего учебного года. Планируется, что за это время в рамках абонемента музей посетят более 1 тыс. учеников казачьих классов, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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