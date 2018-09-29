В Краснодаре учеников младших классов пригласили заняться гандболом

В краевой школе гандбола на улице Бородина 29 сентября в 11:00 стартует ежегодный день открытых дверей.

Принять участие в празднике имеют возможность все желающие, а поступить в школу смогут учащиеся первых-третьих классов.

Гости мероприятии встретятся с известными тренерами и гандболистами Кубани, а также поучаствуют в различных конкурсах, мастер-классах и соревнованиях.

Краевая ДЮСШ уже 46 лет воспитывает чемпионов по гандболу. Здесь работают 36 тренеров-преподавателей, из них четыре — мастера спорта международного класса, двое — заслуженные тренеры Российской Федерации, сообщает пресс-служба краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

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