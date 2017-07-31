В Краснодаре угонщик врезался в четыре машины и сбежал, забыв паспорт

Ущерб от ДТП составил более 500 тыс. рублей.

В отдел полиции по Карасунскому округу поступило сообщение об аварии на улице Мачуги. Водитель иномарки протаранил четыре легковушки, припаркованные возле одного из заведений общепита. После этого виновник аварии сбежал, бросив машину, но забыл паспорт в бардачке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Автоинспекторы установили владельца автомобиля, который несколько часов назад оставил его на мойке. Сотрудника организации, чьи документы и обнаружили в салоне, не удалось найти на рабочем месте.

Спустя несколько дней 30-летнего уроженца Молдовы задержали. Он сознался в содеянном и пояснил, что на преступление его толкнуло алкогольное опьянение и желание покататься по ночному городу.

Возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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