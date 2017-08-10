В Краснодаре уличные художники опробовали стены будущего граффити-парка

10 августа в 17:47

В Комсомольском микрорайоне на улице Сормовской 10 августа художники из Краснодара и Екатеринбурга нарисовали несколько картин.

Из пяти рисунков, три — классические граффити-шрифты, один — абстрактная картина. Краснодарский автор Георгий Куринов изобразил волшебного змея в лесу.

Эти русунки — разминка перед большим фестивалем, который планируют провести в сентябре.

«Граффити-парки нам крайне необходимы, ведь это то место, где любой новичок может получить опыт или просто порисовать для души. Через год-два у нас уже будут серьезные художники, которые вырастут на глазах и в наших граффити-парках. Осталось только создать такие площадки», — сказал Куринов.

Для размещения таких площадок в Краснодаре выбрали пять мест. Первый граффити-парк планируют открыть в Комсомольском микрорайоне, сообщает пресс-служба управления по делам молодежи города Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре к 9 Мая на фасаде пятиэтажки в Фестивальном микрорайоне нарисовали портрет советской летчицы, героя Великой Отечественной войны Евдокии Бершанской.

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