В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» и игрок КВН Андрей Жмакин

Молодой человек умер от сердечной недостаточности.

«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было 24 года», — сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета «ВКонтакте».

По словам брата, молодой человек не болел, спортом не занимался. Он упал на улице, разговаривая с бывшей женой.

Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. У него осталась четырехлетняя дочь, сообщает РИА «Новости».

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