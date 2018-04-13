В Краснодаре умер участник «Comedy Баттл» и игрок КВН Андрей Жмакин

Молодой человек умер от сердечной недостаточности.
«В ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ талантливый ведущий и игрок КВН, наш выпускник Андрей Жмакин ушел из жизни из-за сердечной недостаточности… Ему было 24 года», — сообщается на странице Кубанского государственного аграрного университета «ВКонтакте».
По словам брата, молодой человек не болел, спортом не занимался. Он упал на улице, разговаривая с бывшей женой.
Андрей Жмакин получил известность благодаря участию в шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. У него осталась четырехлетняя дочь, сообщает РИА «Новости».
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