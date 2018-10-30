В Краснодаре уничтожили 450 кг санкционного сыра

Запрещенный к ввозу на территорию России продукт нашли во время проверки на одном из городских рынков.

В торговой точке у индивидуального предпринимателя сотрудники Россельхознадзора 18 октября обнаружили на складе сыры Dorblu из Германии, Frico Chevrett из Нидерландов, Formaggio Duro Italia Retinato и финский Oltermanni. Общий вес найденных продуктов — 450 кг.

Краснодарская таможня выдала заключение о том, что сыры принадлежат к санкционным товарам. Сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность этих продуктов, предприниматель предоставить не смог.

Санкционный сыр уничтожили 29 октября на специализированном предприятии: его сожгли в термической печи, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея.

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