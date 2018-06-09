В Краснодаре уничтожили более 400 кг санкционных груш из Польши

09 июня в 11:46

Запрещенный товар выявили сотрудники управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В ходе проверки оптовых плодоовощных баз Краснодара обнаружили 438 кг груш из Польши. Их ввоз на территорию России запрещен. Товар изъяли из оборота и уничтожили.

В отношении индивидуального предпринимателя, который реализовывал санкционную продукцию, возбудили дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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