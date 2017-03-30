В Краснодаре уничтожили турецкие томаты и бельгийские груши

В Краснодаре уничтожили 5,4 т запрещенной к ввозу в Россию и зараженной карантинным объектом продукции.

Совместно с органами ФСБ Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявило в Краснодаре четыре факта реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию России, общим весом 5 тыс. 416 кг. Правохранители обнаружили свыше 4 т турецких томатов, 230 кг турецких томатов черри и 936 кг груш из Бельгии.

Товаросопроводительные и фитосанитарные документы на продукцию отсутствовали. Согласно заключению о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, в томатах и томатах черри был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Продукция была уничтожена, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора.

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