В Краснодаре уральский банк открыл дополнительный офис

Раньше на Кубани компания «Нейва» осуществляла только обмен валют и денежные переводы. В новом офисе предлагают весь спектр услуг как для физических, так и юридических лиц.

«Расчетно-кассовое обслуживание бизнеса — это ведение счета. Корпоративные карты. У нас замечательный интернет-банк, мобильные приложения. Для частных клиентов мы предлагаем доходные карты. Это карты, на которые начисляются и процентный остаток, и кэшбэк», — рассказал председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.

Кэшбэк банк выплачивает деньгами. В компании постарались уйти от других видов возвратов — миль и бонусов. Карты тоже решили сделать удобными для клиентов. К примеру, снимать наличные можно без комиссии в любом банкомате даже за рубежом. За границей станут незаменимыми мультивалютные карты, которые привязывают к счетам в долларах или евро. Для этого нужно переключить карту с рублей на необходимую валюту, чтобы избежать потери после обмена.

«Здесь более современные, высокотехнологичные банковские продукты. Если это кредиты, то кредиты без страховок. Если это расчетно-кассовое обслуживание, то обслуживание в рамках 24 часа», — отметила директор дополнительного офиса «Краснодар» Елена Козина.

Банк работает как с малым бизнесом, так и с предприятиями оборонного сектора Урала. Более 40 тыс. частных клиентов и 15 тыс. организаций сотрудничают с компанией. Главный офис банка находится в Екатеринбурге, а его отделения открыты в Свердловской области, Челябинске, Магнитогорске, Перми, Новосибирске и других городах России.

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