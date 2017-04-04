В Краснодаре усилят безопасность на транспорте и вокзалах

Мэр Краснодара Евгений Первышов 3 апреля провел экстренное заседание антитеррористической комиссии.

Он выразил соболезнования родственникам погибших в метро Санкт-Петербурга.

«В сложившейся ситуации противодействие террору приобретает особую значимость. Одновременно со словами поддержки всем, кто пострадал в Санкт-Петербурге, и соболезнованиями семьям погибших, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить повторения трагических событий. Совместно с правоохранительными органами необходимо усилить пропускной режим на объектах транспорта. Нужно принять дополнительные меры по охране железнодорожных и автовокзалов, аэропорта. Усиление мер безопасности должно выполняться неукоснительно», — сказал мэр.

Он поручил совместно с органами ТОС провести проверки чердаков и подвалов многоквартирных домов, объектов строительства, где работают мигранты. Дополнительные проверки и инструктажи планируют провести на предприятиях городского общественного транспорта и в образовательных учреждениях.

Начальник УМВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко рассказал, что правоохранители вместе с представителями Росгвардии оперативно разработали комплекс мер по недопущению в городе противоправных актов на транспорте, в местах массового пребывания людей, на объектах жизнеобеспечения. По его словам, в городе усилены наряды патрульно-постовой службы и ГИБДД. С 4 апреля полицейские проверят съемные квартиры, где проживают мигранты.

«Важно всем жителям города не забывать о сохранении бдительности и о том, что обо всех подозрительных предметах и людях следует немедленно сообщать в полицию», — отметил Остапенко.

Он добавил, что в Краснодаре усилили пропускной режим в аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, проводят тщательную проверку пассажиров, ручной клади и багажа с использованием специальной аппаратуры контроля и служебно-розыскных собак. Специалисты проверяют работоспособность систем видеонаблюдения, связи, проводят дополнительные тренировки по недопущению несанкционированного доступа на объекты транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что взрыв произошел один.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт.

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