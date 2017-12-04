В Краснодаре усилят контроль за торговлей пиротехникой

Такое распоряжение 4 декабря дал глава города Евгений Первышов.

«Мы вступаем в «горячую» предновогоднюю пору. В Краснодаре появляются новогодние базары, и одна из тем, которые возникают в это время, — соблюдение норм и требований при торговле пиротехникой. Уже сейчас необходимо взять этот вопрос на контроль. Учитывая, что пиротехнические изделия несут в себе потенциальную опасность, их реализация жестко регламентирована. Наша задача — этот процесс проконтролировать. Исключить случаи торговли фейерверками «с рук», а тем более — непроверенной пиротехнической продукцией неизвестного происхождения», — сказал мэр.

Представители городского управления торговли и бытового обслуживания населения совместно с полицией проведут рейды.

Юридические лица и предприниматели, которые торгуют пиротехникой, должны иметь лицензию на право осуществления этой деятельности. Сама пиротехника должна иметь сертификаты качества или декларации о соответствии. Эти документы продавец-консультант обязан предоставить по просьбе покупателя.

Пиротехника в обязательном порядке должна иметь инструкцию по применению и этикетку завода-производителя. Вне специализированных объектов торговли реализация пиротехнической продукции запрещена, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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