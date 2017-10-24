В Краснодаре усилят меры безопасности во время ноябрьских праздников

24 октября в 20:48

В краевой столице с 4 по 7 ноября пройдут общегородские мероприятия и общественно-политические акции.

Обеспечение безопасности во время подготовки и празднования Дня народного единства и 100-летия Октябрьской революции в Краснодаре обсудили на совещании в администрации города.

Основным событием в День народного единства станет митинг и концерт народных коллективов, которые начнутся на Пушкинской площади с 15:00. Ожидается, что в них примут участие несколько тысяч человек, в том числе из многих городов и районов края.

Заместитель начальника УМВД России по Краснодару Олег Казахов сообщил, что в день проведения праздничных мероприятий весь личный состав полиции будет переведен на усиленный режим несения службы, на 25% будет усилена плотность нарядов ДПС. На въездах в Краснодар с 3 по 7 ноября будут выставлены посты кинологов, запланированы проверки рейсовых автобусов и автомобилей, следующих из субъектов РФ и республик Северного Кавказа.

Для обеспечения безопасности жителей города проведены проверки подвалов и чердаков и внутридворовых территорий.

К охране общественного порядка во время праздника будут привлечены члены ДНД и представители казачества. На объектах предприятий жизнеобеспечения, ресурсоснабжающих организаций оругнизуют дежурство сотрудников и аварийных служб. Все мероприятия по обеспечению безопасности будут проводиться совместно с правоохранительными органами, управлением гражданской защиты, Росгвардией и органами Госпожнадзора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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