В Краснодаре установили личность погибшего на улице Красной мужчины

Тело обнаружили 22 ноября возле лавочки в районе пересечения улиц Красной и Одесской.

По предварительным данным, сообщение о том, что на улице Красной в районе дома № 190 лежит мужчина без признаков жизни, поступило в полицию в 8:30. На место выехала следственно-оперативная группа, тело погибшего осмотрели, каких-либо повреждений не обнаружили.

«Личность погибшего установили, это 60-летний гражданин без определенного места жительства. Причиной смерти могло стать плохое самочувствие или переохлаждение. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Мандрыка.

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