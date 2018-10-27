В Краснодаре установили первую скульптуру современного искусства

Арт-объект появился 27 октября на аллее около Екатерининского зала недалеко от Чистяковской рощи.

Мэр Евгений Первышов отметил, что появление этой скульптурной композиции только подтверждает, что современное искусство уже стало неотъемлемой частью культурной жизни города. Художники из Краснодара, работающие в этом направлении, признаны в России и известны во многих странах мира.

Скульптура, которую автор Владимир Омутов назвал Draped Data, высотой в 4 м, длиной в 4 м и шириной в 1,5 м. Она весит около тонны, изготовлена из нержавеющей стали на предприятии станицы Елизаветинской за счет спонсорских средств.

«Этот первая работа, которая выполнена в металле из моей серии, включающей около 20 абстрактных фигур, реализованных как в виде макетов, так и в полную величину из дерева. Все они — это большие абстрактные формы, которые состоят из блоков, единиц, передающих движение, плавные, стихийные линии. Также это первая работа, которая будет на постоянной основе установлена в публичном месте», — сказал Владимир Омутов.

Скульптуру по результатам открытого конкурса выбрали архитекторы и дизайнеры. Проект курирует Центр современного искусства «Типография». Работа Владимира Омутова Draped Data набрала наибольшее количество баллов экспертной комиссии, вошла в тройку лучших вместе с композициями «Березы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.

Как рассказал Владимир Омутов, словосочетание Draped Data переводится, как «движение частиц, заблокированные данные». По словам автора, скульптура открыта для интерпретаций.

Владимир Омутов окончил художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Его персональные проекты проходили в Центре современного искусства «Типография», галерее RedGift, музее имени Коваленко. Омутов — участник проекта «Старт» в ЦСИ «Винзавод», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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