В Краснодаре установят мемориальную доску Михаилу Шемякину-старшему

Такое решение приняли 23 октября на 62-м заседании городской Думы по инициативе краевой общественной организации памяти маршала Жукова. В заседании гордумы принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

«Михаил Петрович Шемякин — личность легендарная, герой двух войн, соратник маршала Жукова, командир кавалерийского полка, комендант Кенигсберга, орденоносец. С 1955 года он жил в нашем городе, и об этом знаменитом человеке должны знать краснодарцы», — сказал директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов.

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, отец живописца и скульптора, жил в Краснодаре в доме №203 на улице Коммунаров вплоть до своей смерти в 1977 году. На этом доме установят доску. Похоронен Михаил Шемякин-старший на Славянском кладбище Краснодара.

Михаил Шемякин — кадровый военный, полковник, прослужил в армии около 40 лет, награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя Орденами Красной Звезды.

Также парламентарии приняли решение об установке памятного знака на месте закладки «Аллеи русского географического общества» около Дворца спорта «Олимп» в честь 73-й годовщины Великой Победы. Закладка аллеи состоялась 7 мая, в мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава столицы Кубани Евгений Первышов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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