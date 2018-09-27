В Краснодаре установят скульптуру художника Владимира Омутова

Инсталляцию Draped data расположат в Чистяковской роще.

Об этом сообщается на странице центра современного искусства «Типография» во «ВКонтакте».

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В число экспертов, отбиравших работы, вошли кураторы Ирина Горлова и Алиса Прудникова. Помимо Draped data Владимира Омутова, среди победителей — «Березы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка, которые также установят в парках и скверах города.

Омутов работает с живописью, скульптурой и инсталляцией. Обращается к эстетике постинтернета, исследует то, как ленты соцсетей, цифровая образность и бесконечные потоки информации влияют на визуальность материальных объектов.

Его персональные выставки прошли в «Типографии», галерее RedGift, музее имени Коваленко и в ЦСИ «Винзавод» в Москве.

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