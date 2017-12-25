В Краснодаре устранили аварию на теплотрассе на улице Ставропольской

Об этом 25 декабря сообщили в МЧС.

«В 20:20 аварийно-восстановительные работы завершены», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Порыв на участке теплотрассы «Краснодарская ТЭЦ — Черемушки» ликвидирован. Сварочные работы завершены. В данный момент производится заполнение системы отопления. В ближайшие часы система отопления будет заполнена и температурный режим восстановлен. Надо учитывать, что для прогревания батарей в квартирах понадобится время. Возможно, специалистам придется устранять воздушные пробки, которые могли скопиться в системе в ходе ремонтных работ. Горячее водоснабжение возобновится после прогрева системы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в ночь на 25 декабря на улице Ставропольской, 151а произошел прорыв на теплотрассе. Без отопления остались более 100 домов и несколько социальных объектов на улицах Ставропольской, Бургасской, Стасова, Димитрова, Айвазовского, 2-й Пятилетки, Старокубанской. Под отключение попало более 7,3 тыс. человек.

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