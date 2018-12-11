В Краснодаре устранили аварию на теплотрассе

Авария на магистральных сетях теплотрассы «ТЭЦ — Центр города» на улице Кубанской произошла 11 декабря около 13:00.

Причиной аварии стал выход из строя подводящей трубы, которая снабжает горячей водой и отоплением часть домов Центрального и Западного округов.

Для выполнения работ сбросили теплоноситель из магистрального теплопровода. Аварию устранили за три часа.

Сейчас началось заполнение системы теплоносителем. К ночи подачу тепла восстановят во всех домах, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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