В Краснодаре устранили прорыв канализации на улице Клинической

Также 7 октября на месте аварии восстановлено движение трамваев. В ликвидации последствий ЧП задействовали более 20 специалистов и 5 единиц техники.

«Специалисты произвели замену ветхого участка канализационного коллектора. Уложено 18 м пластиковой трубы диаметром 800 мм, завод изготовитель дает гарантию минимум на 50 лет ее эксплуатации. Система канализации была смонтирована и подключена. Также, в течение дня котлован был полностью засыпан песком. Понадобилось порядка 350 кубов. Параллельно вывозили ил», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Аварийные работы велись без отключения жителей близлежащих домов от канализационных сетей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Восстановлено движение трамваев по улице Клинической. Специалисты служб пути и энергохозяйства МУП «КТТУ» восстановили трамвайное полотно и контактную сеть по окончании ремонтных работ на канализационном коллекторе.

Утренний выпуск на трамвайные маршруты № 2 «Улица Декабристов — улица Индустриальная», №5 «Улица Солнечная — улица Бершанской», № 8 «Улица Солнечная — хладокомбинат» и № 15 «Улица Солнечная — ж/д вокзал Краснодар-I» осуществляется по привычным трассам движения, сообщает пресс-служба КТТУ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла днем 4 октября в районе БСМП на улице Клинической: там подтопило трамвайные пути из-за прорыва трубы.

На месте повреждения участка фекальной канализации установили мощную мобильную помпу производительностью 600 куб. м в час.

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