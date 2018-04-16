В Краснодаре устроившего драку в трамвае пенсионера оштрафовали на 500 рублей

16 апреля в 17:56

Решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.

«В отношении нарушителя составили административный протокол о хулиганстве. Мужчина пробыл в полиции двое суток, пока не протрезвел. Суд оштрафовал его на 500 рублей. После того, как будет установлена тяжесть причиненного пострадавшей физического вреда, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись с места происшествия вечером 13 апреля опубликовали в социальных сетях. На записи видно, как в трамвае «Витязь» происходит конфликт между пассажирами. Трамвай при этом остановили на остановке «Вокзал Краснодар-1». После этого потасовка продолжилась на улице, в конфликт вмешались очевидцы.

Полицейские задержали мужчину — пассажира трамвая, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им оказался 60-летний житель микрорайона Гидростроителей. Установили, что он, находясь в неадекватном состоянии, без причины несколько раз ударил женщину, которая ехала в трамвае, при этом выбил ей несколько зубов.

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