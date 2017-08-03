В Краснодаре утонул бывший служащий ВДВ

Мужчина с товарищами 2 августа распивал алкогольные напитки у реки напротив парка «Старая Кубань».

«Погибший 1989 года рождения ранее служил в Воздушно-десантных войсках. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он зашел в воду, окунулся, но не вынырнул. Спасти его не удалось, он утонул», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани 2 августа служащие ВДВ отметили профессиональный праздник. Десантники чествовали ветеранов службы и вспоминали погибших товарищей.

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